Самира Эфенди исполнила хит «Cleopatra» в рамках акции Eurovision Home Concerts

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" Самира Эфенди стала участницей музыкальной акции "Eurovision Home Concerts".

Как сообщает Day.Az, цикл домашних концертов от участников "Евровидения" разных лет стартовал в начале апреля - произошло это после того, как организаторы конкурса отменили "Евровидение-2020" из-за пандемии коронавируса.

Проходят домашние концерты в прямом эфире официального конкурсного YouTube-канала, где артисты исполняют как свои конкурсные песни, так и кавер-версии евровидийных хитов.

В ходе очередного домашнего концерта С.Эфенди впервые исполнила свой конкурсный хит "Cleopatra" на виртуальную зрительскую аудиторию "Евровидения", а также представила свою кавер-версию песни "Drip-drop", с которой Сафура Алиева заняла пятое место на "Евровидении-2010".