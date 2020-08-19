Замиг Гусейнов перепел хит Анара Нагылбаза - ВИДЕО
Популярный азербайджанский эстрадный певец Замиг Гусейнов порадовал поклонников новым видеоклипом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Замиг Гусейнов презентовал клип на песню "Mən səni sevirəm" (Я тебя люблю). Автор музыки и слов песни - Анар Нагылбаз (1974-2018 годы), аранжировщик - Самир Ширинов, mix master - Олег Наумов.
Отметим, что песня "Mən səni sevirəm" хорошо известна слушателям в исполнении народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой и Анара Нагылбаза.
Исполнив композицию, Замиг Гусейнов придал ей новое звучание. В новой аранжировке песня получилась очень динамичной.
Режиссером видеопроекта является Деле Оруджлу, над монтажом работал Эмин Мурадов. Продюсер - Фуад Велизаде.
Видеоклип получился необычайно ярким, режиссеру удалось создать веселую атмосферу, которая, безусловно, подарит зрителям хорошее настроение.
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