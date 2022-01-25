Победители Евровидения-2021 переносят тур по Европе

Итальянская рок-группа Maneskin, победитель международного песенного конкурса Евровидение в 2021 году, перенесла европейский тур 2022 года. Об этом исполнители сообщили в понедельник, 24 января, на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы сожалеем, но мы вынуждены перенести европейский тур 2022 года и выступления в Италии в связи с ситуацией с COVID", - говорится в сообщении.

При этом музыканты информировали, что новые даты их концертов будут объявлены до 1 марта.

Как известно, группа Maneskin основана в 2015 году. В состав коллектива входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Мировую известность исполнителям принесла победа на Евровидении.