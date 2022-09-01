Ларс фон Триер решил остаться в кино, несмотря на болезнь Паркинсона

Датский режиссер Ларс фон Триер во время прямой трансляции с Венецианского кинофестиваля рассказал о своем самочувствии. На слова кинематографиста обратил внимание Telegram-канал "Кроненберг нефильтрованный", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фон Триер заявил, что намерен остаться в кино, несмотря на диагностированную у него болезнь Паркинсона. По словам режиссера, он будет продолжать работать, хотя и чувствует себя "немного глупее, чем раньше".

На Венецианском фестивале покажут продолжение сериала Ларса фон Триера "Королевство", первый из двух вышедших сезонов которого показали в 1994 году.