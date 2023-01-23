В Баку прошел вечер с турецкими звездами

Гала-вечер фильма "Sevda Mecburi İstikamet" в Баку прошел с участием звезд турецкого кино - Сельчука Йонтема, Кубилая Ака и Селин Шекерджи, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

До начала премьерного показа в Park Cinema Flame Towers турецкие звезды рассказали представителям местных СМИ о фильме.

По словам Сельчука Йонтема, он счастлив представить кинокартину "Sevda Mecburi İstikamet" азербайджанскому зрителю. "Мы рады находиться здесь, презентовать нашу новую работу. При просмотре фильма зрители столкнутся как с грустными моментами, так и с веселыми. Посмотрев фильм, вы поймете, о чем я говорю...", - отметил Йонтем.

В свою очередь Кубилай Ака поделился впечатлениями от визита в Баку: "Нас прекрасно здесь встретили. В Баку я впервые и восхищен красотой города, доброжелательностью и гостеприимством местных жителей".

Актриса Селин Шекерджи была в столице Азербайджана год назад, тогда она принимала участие в гала-вечере фильма "Benden Ne Olur?" (Что из меня получится?). По словам актрисы, по материнской линии у которой есть азербайджанские корни, в Баку она ощущает себя прекрасно.

"Нас вновь замечательно встретили. Приезжая в Баку, ощущаю себя не гостьей, а одной из вас. Надеюсь, наш фильм придется по душе азербайджанскому зрителю", - отметила Шекерджи.

Гала-вечер фильма прошел в Park Cinema Flame Towers при поддержке Бакинского филиала Института Юнуса Эмре.

Отметим, что турецкий фильм "Sevda Mecburi İstikamet" рассказывает историю известного актера. Селим влюбляется в Севду, с которой познакомился во время съемок фильма. Молодые люди вскоре поженились, у пары родилась дочь Суна, у которой диагностируют аутизм. Теперь Севда погружена в заботу о дочери, а Селим - в работу... Все меняет весть о смерти Севды... Режиссер фильма - Чаган Ирмак.