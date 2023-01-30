Популярная американская рок-группа перевыпустила альбом "Nimrod"

Green Day раскрыли тайны своих хитов - американская рок-группа перевыпустила свой пятый альбом "Nimrod" к его 20-ому юбилею, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Фанаты оценили оригинальность одной из композиций, которая состоит сразу из двух других хитов из последующих альбомов.

Музыканты взяли от одной композиции строчки, а от другой - аккорды. И получилось совершенно новое звучание.