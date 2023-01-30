Бывший муж Дженнифер Лопес женился на «Мисс Вселенной»

Американский певец Марк Энтони женился на обладательнице титула "Мисс Вселенная - 2021" Наде Феррейро. Фотографии со свадьбы появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

54-летний музыкант и 23-летняя модель связали себя узами брака на шикарной церемонии в Художественном музее Переса в Майами. Отметить событие с молодоженами пришли актриса Сальма Хайек, колумбийский исполнитель Малума, пуэрториканский певец Луис Фонси и другие знаменитости. Ведущим свадьбы выступил мэр Майами Фрэнсис X. Суарес, а шафером Марка Энтони стал футболист Дэвид Бекхэм. По данным инсайдеров, бывшая супруга Энтони, певица Дженнифер Лопес, на свадьбе не присутствовала.

Для Марка Энтони брак с Надей Феррейро стал четвертым. Ранее он был женат на бывшей "Мисс Вселенной" Даянаре Торрес, от которой имеет двух сыновей. В 2004 музыкант женился на Дженнифер Лопес, а в 2008 у пары родились двойняшки Эмма и Макс. В 2014 Энтони снова женился на актрисе Шеннон Де Лиме, с которой развелся спустя два года.