Самира Эфенди выступила в Польше

Азербайджанская певица Самира Эфенди (сценический псевдоним - Efendi), представлявшая нашу страну на конкурсе "Евровидение-2021", выступила в Польше. Эфенди стала приглашенной звездой финала национального отбора представителя Польши на "Евровидение-2023", сообщает Day.Az со ссылкой на польские СМИ.

Финал национального отбора транслировался в эфире местного телеканала TVP Polonia. В ходе программы азербайджанская певица исполнила композицию "Mata Hari", с которой она выступала на "Евровидении".

"Mata Hari" написана Эми ван дер Вел, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим, звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən". "Mata Hari" - абсолютный хит в репертуаре Самиры Эфенди.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. В конкурсе примут участие представители 37 стран. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.