https://news.day.az/showbiz/1542444.html Скончался сценарист «Короля Льва» и «Алладина» Барни Мэттинсон - ВИДЕО
Скончался сценарист «Короля Льва» и «Алладина» Барни Мэттинсон - ВИДЕО
Умер сценарист мультфильмов "Король Лев" и "Мулан". Художнику-сказочнику и аниматору Барни Мэттинсону было 87 лет, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, продюсер - последний сотрудник Walt Disney Studios при Уолте Диснее. Сценарист начинал работу, когда мультипликатор управлял компанией. Как художник Мэттинсон снял "Леди и бродягу", "Меч в камне", "Сто один далматинец" и "Книгу джунглей". В качестве сценариста работал над "Аладдином" и "Тарзаном".
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