Скончался сценарист «Короля Льва» и «Алладина» Барни Мэттинсон

Умер сценарист мультфильмов "Король Лев" и "Мулан". Художнику-сказочнику и аниматору Барни Мэттинсону было 87 лет, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, продюсер - последний сотрудник Walt Disney Studios при Уолте Диснее. Сценарист начинал работу, когда мультипликатор управлял компанией. Как художник Мэттинсон снял "Леди и бродягу", "Меч в камне", "Сто один далматинец" и "Книгу джунглей". В качестве сценариста работал над "Аладдином" и "Тарзаном".