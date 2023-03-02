Warner Bros. хочет снять новые фильмы по «Властелину колец»

Студия Warner Bros. хочет снять новые фильмы по мотивам "Властелина колец". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал управляющий Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, компании Warner Bros. и New Line Cinema заключили многолетний контракт с шведской компанией по производству компьютерных игр Embracer Group.

Предположительно, к работе над фильмами может присоединиться режиссер оригинальных трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексон.