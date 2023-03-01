Турецкая актриса Мерал Конрат, хорошо известная азербайджанскому зрителю по главной роли в фильме народного артиста, лауреата Госпремий СССР и Азербайджана, видного кинорежиссера Расима Оджагова "Тахмина", приехала в Баку, сообщает Day.Az.

Спустя 30 лет после выхода на экран кинокартины "Тахмина" Мерал Конрат вновь снялась в азербайджанском фильме. Новый фильм с участием Мерал Конрат называется "Elçilik" (Сватовство), его автором сценария является Аджеми Асадулла, режиссером-постановщиком - Ильхам Яшароглу. В фильме, снятом в жанре романтической комедии, заняты певица Хатун Алиева, телеведущий Эльгиз Акбер, актеры, заслуженные артисты Азербайджана Нифтулла Аскеров, Теймур Мамедов и другие.

Мерал Конрат в stories своей страницы в Instagram поделилась кадрами визита в Баку и встречи с творческим коллективом фильма в ходе передачи на телеканалt ARB.