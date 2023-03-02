https://news.day.az/showbiz/1542869.html В работе Netflix произошел сбой
В работе Netflix произошел сбой
Сбои в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в четверг. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Портал сообщает, что около 1,8 тыс. пользователей отметили нарушение в работе Netflix.
По его данным, 67% пользователей, обративших внимание на неполадки, отмечают сбои в работе сайта, 25% столкнулись с трудностями при просмотре видео, еще для 9% затруднен доступ к приложению сервиса.
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