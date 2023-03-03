Алла Пугачева впервые дала интервью после долгого молчания

Недавно журналисты сообщили об ограблении дома Аллы Пугачевой, который якобы расположен в Кесарии. Писали, что злоумышленники похитили у певицы крупную сумму и ценные вещи. Звезда лично прокомментировала неприятные новости, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

73-летняя Алла Пугачева с иронией отнеслась к распространившимся сплетням. "Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться, - в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает", - шутила певица.

Попутно исполнительница прокомментировала слухи о возможном лишении гражданства Израиля. Поводом для подобных предположений стали вопросы религии. Ведь по законам репатриации потомки евреев, сменившие веру, лишаются права на получение паспорта страны. А, как известно, Примадонна и Максим Галкин узаконили свой брак духовными узами в церкви.

"Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В-третьих, никто нас никакого гражданства не лишает. Возможно, они просто хотят, чтобы меня и Макса жалели, вот они и стараются. Еще и денюжки за это получают..." - заявила Алла Борисовна.

Напомним, что артистка покинула Россию в прошлом году. Поначалу звезда отрицала эмиграцию и даже вернулась, чтобы отправить детей в школу. Однако некоторое время спустя исполнительница вновь улетела в Израиль, забрав с собой наследников. Повторный отъезд, по мнению поклонников, стал окончательным. Примадонна больше не говорит о приезде на родину.