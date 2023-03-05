Актер Джейк Джилленхол вышел на сцену турнира UFC
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Звезда Голливуда Джейк Джилленхол готов стать настоящим бойцом UFC. Актера заметили на церемонии взвешивания в Лас-Вегасе. Он вышел на сцену с оголенным мускулистым торсом под одобрительные возгласы из зрительного зала, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Тут же состоялась и традиционная битва взглядов, которая закончилась потасовкой. Оба соперника были откровенно на взводе.

Все это - часть съемок ремейка фильма "Дом у дороги". По сюжету герой Джилленхола - бывший чемпион, который устраивается вышибалой в придорожное кафе и впоследствии будет биться с экс-чемпионом UFC Джеем Хироном. В этой же ленте будет играть и Коннор Макгрегор.