https://news.day.az/showbiz/1543736.html Актер Джейк Джилленхол вышел на сцену турнира UFC - ВИДЕО
Актер Джейк Джилленхол вышел на сцену турнира UFC - ВИДЕО
Звезда Голливуда Джейк Джилленхол готов стать настоящим бойцом UFC. Актера заметили на церемонии взвешивания в Лас-Вегасе. Он вышел на сцену с оголенным мускулистым торсом под одобрительные возгласы из зрительного зала, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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