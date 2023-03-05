Актер Джейк Джилленхол вышел на сцену турнира UFC

Тут же состоялась и традиционная битва взглядов, которая закончилась потасовкой. Оба соперника были откровенно на взводе.

Все это - часть съемок ремейка фильма "Дом у дороги". По сюжету герой Джилленхола - бывший чемпион, который устраивается вышибалой в придорожное кафе и впоследствии будет биться с экс-чемпионом UFC Джеем Хироном. В этой же ленте будет играть и Коннор Макгрегор.