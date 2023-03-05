https://news.day.az/showbiz/1543763.html Идрис Эльба опроверг бесконечные слухи о съемках в бондиане
Идрис Эльба опроверг бесконечные слухи о съемках в бондиане
Актер Идрис Эльба опроверг бесконечные слухи о том, что может сыграть следующего Джеймса Бонда. Его цитирует Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Эльбы, он не сыграет в бондиане и даже отверг предложение сняться в сцене с бокалом мартини в фильме "Лютер: Павшее солнце", поскольку это стало бы намеком для фанатов франшизы о специальном агенте. При этом он общается с продюсерами серии фильмов. "За них говорить не буду, но скажу за себя: правды в слухах никогда не было. Это комплимент и честь для меня, но это неправда", - сказал он.
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