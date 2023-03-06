Джеки Чан, Джон Сина и Post Malone озвучат героев в спин-оффе «Черепашек-ниндзя»

Создатели спин-оффа "Черепашек-ниндзя" объявили в Twitter актеров озвучания предстоящего фильма. Он состоит из мировых музыкантов, комиков и актеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, например, Джеки Чан озвучит Мастера Сплинтера, Мика Эбби - Донателло, Шеймон Браун мл. - Микеланджело, Николас Канту - Леонардо, Брэйди Нун - Рафаэля. Персонаж Рокстеди зазвучит голосом спортсмена Джона Сины, а Бибоп - продюсера ленты и комика Сета Рогена. Музыкант Post Malone озвучит антропоморфного ската Мена Рэя.

Президент студии Nickelodeon Animation Рэмси Энн Наито призналась, что известный актерский состав устанавливает новую планку для франшизы. "Мы в восторге от того. что собрали актеров мирового класса, чтобы оживить этих культовых, любимых персонажей в новой главе вселенной "Черепашек-ниндзя"", - передает ее слова Collider.

Премьера ленты "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" запланирована на 4 августа 2023 года. Режиссером ленты выступил Джефф Роу (сценарист "Гравити Фолз"). Также известно, что 6 марта 2023 года выйдет первый тизер-трейлер к фильму.