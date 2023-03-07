Кайли Миноуг отказалась выступать на коронации Карла III

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг отклонила приглашение выступить на праздничном концерте в честь коронации короля Карла III. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

54-летняя Кайли Миноуг пополнила список знаменитостей, отказавшихся от выступления на коронации Карла III, которая состоится в Лондоне 6 мая 2023 года. Ранее о невозможности принять участие в праздничном концерте сообщили Адель, Элтон Джон, Гарри Стайлс, Робби Уильямс и Эд Ширан.

"К сожалению, Кайли Миноуг не сможет выступить на коронации Карла III, так как в это время будет находиться за пределами страны", - сказал представитель певицы журналистам.

Кайли Миноуг была частой гостьей на королевских мероприятиях. В последний раз она выступала на праздничном концерте по случаю 92-летия королевы Елизаветы II в 2018 году. Певица также почтила память покойного монарха после ее смерти в сентябре прошлого года. В своем посте в социальных сетях она написала: "В тех случаях, когда я имела честь быть в присутствии королевы Елизаветы II, я была в полном восторге от ее энергии и ауры. Мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям. Покойся с миром".