Максим Галкин опубликовал кадры Михаила Жванецкого из семейного архива
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Популярный российский юморист Максим Галкин опубликовал неизвестное видео выступления писателя Михаила Жванецкого.

Как передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru, ролик из семейного архива был размещен в сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc..

"Вчера, 6 марта, был день рождения Михаила Жванецкого. Михал Михалыча не хватает. Большой писатель, большой наш друг. Впервые публикую эту запись. Снято у нас дома на моем дне рождении в 2012 году. Читает в удовольствие, мы все внимаем. Часто так собирались. Из ушедших, кроме Жванецкого, за столом [режиссер] Галина Борисовна Волчек. Ее тоже очень не хватает. Но вот запись осталась. Светлая память", - написал Галкин.

"Спасибо, Максим! Нам так его не хватает", "Браво талантам", "Великий. Гений. Вечная память", "Благодарим за возможность слышать и видеть необыкновенного человека", "Неповторимая интонация", "Гениальный монолог", "Величайший ум и высококлассный юмор", - написали пользователи сети.