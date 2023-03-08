Максим Галкин опубликовал кадры Михаила Жванецкого из семейного архива

Популярный российский юморист Максим Галкин опубликовал неизвестное видео выступления писателя Михаила Жванецкого.

Как передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru, ролик из семейного архива был размещен в сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc..

"Вчера, 6 марта, был день рождения Михаила Жванецкого. Михал Михалыча не хватает. Большой писатель, большой наш друг. Впервые публикую эту запись. Снято у нас дома на моем дне рождении в 2012 году. Читает в удовольствие, мы все внимаем. Часто так собирались. Из ушедших, кроме Жванецкого, за столом [режиссер] Галина Борисовна Волчек. Ее тоже очень не хватает. Но вот запись осталась. Светлая память", - написал Галкин.

"Спасибо, Максим! Нам так его не хватает", "Браво талантам", "Великий. Гений. Вечная память", "Благодарим за возможность слышать и видеть необыкновенного человека", "Неповторимая интонация", "Гениальный монолог", "Величайший ум и высококлассный юмор", - написали пользователи сети.