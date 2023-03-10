Донни Йена пытаются отстранить от должности ведущего «Оскара»

Тысячи людей подписали онлайн-петицию с требованием отстранить гонконгского актера Донни Йена от должности ведущего церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной критики в адрес звезды "Джона Уика 4" стала его поддержка китайского правительства. Петиция была создана гонконгским активистом Тонг Вай Хунгом, который утверждает, что позиция Йена "демонстрирует неуважение к народу Гонконга" и что присутствие актера на премии "нанесет ущерб имиджу и репутации киноиндустрии".

В прошлом месяце в заявлении GQ Йен сказал, что выступает против демократических протестов 2019 года в Гонконге.

Йен должен выступить в роли одного из ведущих "Оскара". Артист вручит награды на 95-й церемонии вручения премии, которая состоится в Лос-Анджелесе 12 марта.