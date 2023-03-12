Глава Disney пообещал полностью обновить состав «Мстителей»

Генеральный директор компании Disney Боб Айгер объявил, что в скором времени появится совершенно новый состав команды "Мстителей". Об этом он сообщил на конференции Morgan Stanley, пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, "Мстители" будут приоритетом в продвижении киновселенной Marvel. "У Marvel в целом около семи тысяч персонажей, есть еще много историй, которые можно рассказать. Я думаю, нам просто нужно посмотреть, каких персонажей или истории выдвинуть на передний план. И если вы посмотрите на траекторию развития в течение следующих пяти лет, вы увидите много нового", - сказал он.