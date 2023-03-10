В CinemaPlus новый фильм Эмиля Гулиева "Pərdəarxası"

При финансовой поддержке сети кинотеатров CinemaPlus проходит показ драматического азербайджанского фильма Эмиля Гулиева "За кулисами" (Pərdəarxası), сообщает Day.Az.

В ролях - Хикмет Рагимов, Азер Айдемир, Арзу Абдулова.

По сюжету, Хасан, который работает менеджером по продажам в строительной компании, и его жена Севда уже давно не могут иметь детей. После осмотра врача Хасан узнает, что он бесплоден. Но опасаясь навредить своему статусу в обществе, скрывает эту информацию от жены. По настоянию матери Хасана, которая думает, что проблема в Севде, они едут лечиться к лекарю в старую деревню. Возрастное ограничение фильма - 18+.