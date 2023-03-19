Певица Деми Ловато дебютирует в режиссуре

Американская певица Деми Ловато готовится дебютировать в режиссуре с документальным фильмом о детях-звездах, сообщает IndieWire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнительница начала съемки документального проекта под рабочим названием "Ребенок-звезда", который она планирует снять вместе с продюсерской Николой Марш, наиболее известной своей работой над документальным сериалом Netflix "Song Exploder".

Этот проект станет для Ловато дебютным в режиссуре. Согласно официальному пресс-релизу, фильм будет посвящен взлетам и падениям детей-артистов и покажет, как слава влияет на их будущее. Ловато также поделится личным опытом в качестве подростковой звезды телеканала Disney, запустившего ее карьеру.