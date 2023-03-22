Disney выпустит посвященный Эду Ширану мини-сериал

Стриминговый сервис Disney+ выпустит документальный мини-сериал под названием The Sum of It All ("Все это в сумме"), посвященный жизни и творчеству британского певца Эда Ширана. Об этом сообщает передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проект, состоящий из четырех эпизодов, выйдет на платформе 3 мая. В нем будут показаны кадры из личного архива музыканта, ранее не опубликованные в сети, а также новые интервью с ним и его семьей.

В документальном сериале создатели расскажут о пройденном пути ребенка, страдающего заиканием, до музыканта, собирающего стадионы. Премьера проекта состоится за два дня до релиза шестого студийного альбома Ширана под названием "-". Пластинка стала пятой частью "математических" альбомов артиста.

"Я всегда был очень осторожен в разговорах о личной жизни. Единственный документальный фильм, который я когда-либо снимал, был посвящен тому, как я пишу песни. Disney предложил мне снять документальный фильм из четырех частей, и мне показалось, что пришло время открыть дверь и впустить в мою жизнь людей. Надеюсь, им понравится", - сказал Ширан.