Эксперт раскрыл секрет тренировки Капитана Америки

Боец смешанного стиля (MMA) лиги "Наше Дело" Дамил Шарафутдинов раскрыл секрет тренировки персонажа киновселенной Marvel Капитана Америки. Об этом сообщает "Чемпионат", передает Day.Az.

Шарафутдинов заявил, что удары персонажа похожи на любительские, так как он совсем не защищается. "Может, ему это совсем не нужно, но где уклонения, где блок? Без этого в единоборствах никуда, потому что, пока вы будете пытаться пробить серию, вас уже отправят в нокдаун", - рассказал он.

Эксперт добавил, что за 30 минут работы с грушей можно сжечь от 500 до 1000 калорий. При этом он подчеркнул, что не все будут способны справиться с таким высоким темпом тренировки.