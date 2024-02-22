Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах

Актеры Тимоти Шаламе и Зендая посетили премьеру фильма "Дюна 2", которая состоялась 21 февраля в Сеуле. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Знаменитости вышли на публику в парных образах. 27-летняя Зендая надела пастельно-розовый комбинезон в футуристическом стиле с серебристыми молниями, который дополнила туфлями-лодочками на каблуках в тон и цепочкой с кулоном. Актрисе распустили волосы и сделали нюдовый макияж. 28-летний Тимоти Шаламе позировал фотографам в таком же комбинезоне, как у коллеги, только светло-серого цвета. Его образ завершили ботинки в тон.

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