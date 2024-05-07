Дженнифер Лопес появилась на Met Gala 2024 без Бена Аффлека

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес подогрела слухи о проблемах в браке с оскароносным Беном Аффлеком, выйдя одна на бело-зеленую ковровую дорожку Met Gala 2024.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, при этом звезда выглядела угрюмой и напряженной, пишет Mail.Online.

Перед камерами фотографов Джей Ло позировала в облегающем прозрачном платье Schiaparelli с ручной вышивкой с 2,5 миллиона бусинок из серебряной фольги, эффектным скульптурным бюстом и глубоким вырезом. Длинный до пола шлейф ее наряда, украшенного серебряными блестящими листьями и лозами, тянулся за ней, когда она поднималась по культовым ступеням Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Образ дополнили кремовые туфли-лодочки с открытым носком, эффектное ожерелье с соответствующим бриллиантовым браслетом и массивное кольцо. Все ювелирные украшения были предоставлены звезде ювелирным домом Tiffany & Co. В руках звезда держала атласный клатч кремового цвета.

Лопес является сопредседателем Met Gala в этом году вместе с Анной Винтур, а также Bad Bunny, Крисом Хемсвортом и Зендеей.

Многие задались вопросом, где же Бен. Незадолго до мероприятия Аффлек появился в шоу Тома Брэди, где выдал много неловких шуток и длинную тираду в адрес троллей. Многие пользователи соцсетей назвали его выступление худшим за вечер.

Дженнифер еще до бала была на взводе. По информации СМИ, накануне она разозлилась, когда чуть не прыгнула не в ту машину в воскресенье вечером, выходя с вечеринки Анны Винтур перед Met Gala в квартире редактора Vogue в Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Ей пришлось вернуться и дождаться свой транспорт.

Весенняя выставка Института костюма ежегодно проводится в первый понедельник мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Тема последнего бала - "Спящие красавицы: возрождение моды", а дресс-код - "Сад времени". Лопес посетила это мероприятие 12 раз, начиная с 1999 года, и была сопредседателем вечера вместе с Анной Винтур, Зендеей, Bad Bunny и Крисом Хэмсвортом.

Почетными председателями вечера стали креативный директор Loewe Джонатан Андерсон и генеральный директор TikTok Шу Цзы Чу.

"Сопредседатели этого года отражают различные карьерные достижения, и у всех есть своя история стиля на Met Gala", - отметили в Vogue.

На выставке представили около 250 предметов из постоянной коллекции Института костюма, многие из которых слишком хрупкие, чтобы их можно было носить снова. Все экспонаты отображались с использованием таких элементов, как ИИ, GCI и других, с воспроизведением тем земли, моря и неба.

"Это во многом ода природе и эмоциональной поэтике моды. Я надеюсь, что это шоу активизирует чувственное понимание моды", - заявил куратор Эндрю Болтон.

Слухи о разладе между Беном и Дженнифер, которые поженились летом 2022 года, циркулируют последние несколько месяцев. Актер много снимается и часто появляется у бывшей жены Дженнифер Гарнер, а Лопес все чаще гуляет по улицам мегаполисов и по магазинам одна.

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