Раскрыта стоимость помолвочного кольца возлюбленной Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду потратил $5 миллионов на помолвочное кольцо для своей возлюбленной Джорджины Родригес. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

11 августа Джорджина Родригес объявила в Instagram о том, что выходит замуж за Криштиану Роналду. Девушка опубликовала фото с обручальным кольцом, инкрустированным тремя камнями. По мнению ювелира Аджай Ананда, для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат. Предположительная стоимость ювелирного изделия составляет $5 миллионов.

При этом ювелир Лора Тейлор считает, что центральный камень весит от 15 до 20 карат, а стоимость кольца оценивается в более $2 миллионов.

Примечательно, что 28 января 2025 года Роналду на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) поздравил Джорджину с днем рождения, назвав ее женой.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды "Аль-Наср". Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.