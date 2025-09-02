Скончался звезда «Зеленой мили» Грэм Грин

В больнице Торонто умер актер Грэм Грин. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на представителя 73-летнего артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда "Зеленой мили" и "Танцев с волками", по словам представителя, "проиграл в схватке с болезнью" и теперь "наконец свободен". В последние дни жизни с ним рядом была супруга - Хилари Блэкмор.

Представитель не назвал точную причину смерти Грэма Грина.

Актер родился 22 июня 1952 года в индейской резервации Сикс-Нейшенс в Канаде и на экране часто представал в ролях харизматичных представителей коренных народов Северной Америки. Дебют актера в кино состоялся в 1979 году в драматическом сериале "Великий детектив". В 1990 году актер снялся в оскароносной картине "Танцы с волками" и сам получил за эту роль номинацию на "Оскар".

В интервью Грин вспоминал, что попал в кино случайно и начинал с рабочих профессий.

"Я начинал плотником, сварщиком, чертежником, укладчиком ковров, гастрольным механиком и звукооператором. Случайно попал в актерскую профессию и думал о ней так: "Эти люди оберегают меня от солнца, дают еду и воду, отводят туда, где я говорю то, что должен, а потом приводят обратно. Вот это да - жизнь как у собаки", - шутил он.

Всего Грин сыграл в 189 фильмах и сериалах. Его можно увидеть в "Короле Талсы", "Сумерках", "Игре Молли", "Крепком орешке" и других картинах.