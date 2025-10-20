https://news.day.az/showbiz/1789315.html Анджелина Джоли показала татуировки в платье с открытой спиной - ФОТО Голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала татуировки в платье с открытой спиной. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте People. 50-летняя Анджелина Джоли посетила премьеру своего нового фильма "Кутюр", которая прошла 18 октября в Риме.
Анджелина Джоли показала татуировки в платье с открытой спиной - ФОТО
Голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала татуировки в платье с открытой спиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте People.
50-летняя Анджелина Джоли посетила премьеру своего нового фильма "Кутюр", которая прошла 18 октября в Риме. Актриса вышла на красную дорожку в черном платье-миди с вырезом на спине, капроновых колготках и лаковых туфлях на каблуках в тон.
Она также надела массивные серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре