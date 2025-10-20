Анджелина Джоли показала татуировки в платье с открытой спиной

Голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала татуировки в платье с открытой спиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте People.

50-летняя Анджелина Джоли посетила премьеру своего нового фильма "Кутюр", которая прошла 18 октября в Риме. Актриса вышла на красную дорожку в черном платье-миди с вырезом на спине, капроновых колготках и лаковых туфлях на каблуках в тон.

Она также надела массивные серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.