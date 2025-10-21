Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил актрису в изменах

Экс-супруг актрисы Дженнифер Лопес, тренер и продюсер Охани Ноа, рассказал, что она изменяла ему в их браке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в Instagram.

Недавно Дженнифер Лопес в подкасте Говарда Стерна заявила, что никто из четырех бывших мужей никогда по-настоящему ее не любил. После этого первый супруг певицы Охани Ноа обратился к ней в Instagram, попросив прекратить строить из себя невинного человека.

"Перестань нас унижать. Перестань унижать меня, играя роль жертвы. Проблема не в нас. Не во мне. Проблема в тебе. Это ты не смогла держать себя в руках", - написал Ноа.

Тренер также заявил, что поп-исполнительница сама виновата в том, что их брак распался. По его словам, знаменитость изменяла ему.

"Ты выбрала славу и богатство, отдалившись от наших отношений. Ты решила лгать, изменять мне. Я даже пытался сохранить брак. Потом ты сама умоляла меня сохранить брак, чтобы избежать негативных слов в прессе, которая волновала тебя больше всего", - высказался Ноа.

Он попросил бывшую супругу перестать врать и "сказать хоть раз правду". Продюсер добавил, что Дженнифер Лопес должно быть стыдно за свое поведение.

Певица была замужем четыре раза. В 1997-1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год - с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем - 26 апреля.