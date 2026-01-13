Медиакомпания Paramount подала в суд на Warner Bros. Discovery и объявила о намерении провести своих представителей в совет директоров концерна. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление Paramount Skydance (PS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иск связан с отказом совета директоров Warner Bros. принять предложение Paramount о покупке за $108 млрд в пользу более низкого предложения от Netflix - $82,7 млрд. Paramount требует раскрыть информацию, на основе которой было принято это решение.

"Несмотря на шесть недель и столько же пресс-релизов от Paramount Skydance, компания до сих пор не повысила цену и не устранила многочисленные и очевидные недостатки своего предложения", - заявил представитель Warner Bros.

Продажа активов Warner Bros. происходит на фоне структурных изменений в медиаиндустрии: сокращается аудитория кабельного телевидения, а выручка компании в третьем квартале упала на 23%. Если сделка с Netflix состоится, общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix достигнет 450 млн, что может вызвать вопросы у антимонопольных регуляторов.