Друзья Кита Урбана обеспокоены его состоянием после развода с Николь Кидман

Окружение певца Кита Урбана переживает за его состояние после развода с актрисой Николь Кидман.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдер, близкий к Киту Урбану, заявил, что певец "совершенно потерян без своей семьи". По словам источника, артист пропустил вечеринку по случаю дня рождения своей дочери Фейт, а также провел Рождество в одиночестве.

"Кит больше не знает, где его дом. Он сосредоточен на работе, и это удерживает его в Нэшвилле, но это человек, который родился в Новой Зеландии, вырос в Австралии и создал семью в США. Он потерял все навигационные приборы", - заявил собеседник таблоида.

Сообщается, что после развода за Китом Урбаном постоянно присматривают его друзья.