Создатель «Мадагаскара» заговорил о продолжении мультфильма

Создатель "Мадагаскара" Том МакГрат признался, что хотел бы снять четвертую часть мультфильма. Его слова передает animationscoop.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сценарист и режиссер проекта Эрик Дарнелл отметил, что у него и МакГрата есть наработки для продолжения "Мадагаскара". Однако аниматоры не будут в ближайшее время работать над мультфильмом, так как заняты в других проектах. Они не стали отрицать, что могут снять четвертую часть в будущем.

"Посмотрим. Как карта ляжет", - признался Дарнелл.