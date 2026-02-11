Леди Гагу заподозрили в использовании «Оземпика»

Американскую певицу Леди Гагу (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) заподозрили в использовании препарата "Оземпик" из-за новой внешности. Посты на данную тему появились в социальной сети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

39-летняя исполнительница присоединилась к выступлению пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny на Супербоуле. Она предстала перед зрителями в голубом платье с драпировкой и оборками, дополнив образ национальным цветком Пуэрто-Рико.

Пользователи обратили внимание на постройневшую фигуру знаменитости, предположив, что она использовала для похудения указанный препарат для лечения диабета. "Кто загадал Леди Гагу с "оземпиковым лицом" на Суперболе?", "Оземпиковая Леди Гага появилась на шоу", "Сегодня вечером Леди Гага (которая выглядит гротескно на "Оземпике") плюнула в лицо латиноамериканской культуре", "Это искусственный интеллект или оземпиковая Леди Гага?" - заявили юзеры.