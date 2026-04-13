Labrinth раскрыл причину ухода из «Эйфории»

Британский певец и продюсер Labrinth (настоящее имя Тимоти Ли Маккензи) раскрыл причину ухода из команды сериала "Эйфория". Постом о своем решении он поделился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне премьеры третьего сезона сериала HBO он упрекнул представителей шоу-бизнеса во лжи.

"Люди могут спокойно лгать в этой индустрии и при этом называть себя честными людьми. Я решил удалить оттуда всю свою музыку. Я поговорил с HBO, и, насколько я знаю, мы договорились. Я ушел, хотя, по правде говоря, когда я работаю на человека, его видение для меня превыше всего. Но я не позволю обращаться со мной как с дерьмом", - написал артист.

Labrinth не уточнил, кого из авторов сериала имеет в виду.

Шоураннер сериала Сэм Левинсон подтвердил уход музыканта и заменил его в третьем сезоне "Эйфории" голливудским композитором Хансом Циммером. Labrinth он поблагодарил за создание "основы звучания "Эйфории".

Премьера "Эйфории" состоялась в 2019 году. Сериал рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и страдают от различных зависимостей. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини.