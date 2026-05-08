Том Холланд раскрыл совместное домашнее хобби с Зендаей
Актер Том Холланд раскрыл совместное домашнее хобби с Зендаей. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Том Холланд рассказал о совместном хобби, которое помогает ему и Зендее расслабляться после съемочных дней. Актер добавил, что это занятие помогает ему "отключить мозг".
"Мы с Зендеей вяжем крючком дома. Мне это очень нравится. Я не могу делать что-то еще параллельно - нужно полностью сосредоточиться", - заявил он.
