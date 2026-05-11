Анджелина Джоли переедет из США без детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли переедет из США в Европу без детей. Об этом сообщает журнал Globe со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Преданность Анджелины своим детям - это не притворство. И она была заботливой мамой на протяжении десятилетий", - сказал собеседник издания.

Переезд актрисы за границу, подчеркнул он, был спланирован так, чтобы дать ее детям больше независимости во время взросления.

"И, наконец, нужно дать Анджелине немного времени для себя, чтобы разобраться, каким будет следующий этап ее жизни", - сказал инсайдер.

Источник добавил, что Джоли понравилось сниматься в Европе и она считает, что получила там уважение и достоинство, которых не хватает в Лос-Анджелесе.

Кроме того, сказал собеседник, актриса готова ждать, чтобы найти партнера, который сможет вписаться в ее образ жизни.

У Питта и Джоли шестеро приемных и родных детей - 24-летний Мэддокс, 22-летняя Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым в июле 2026 года исполняется 18 лет.

Джоли и Питт расстались в 2016 году, в 2019 они официально развелись, после этого шли суды об опеке и имуществе звезд.