Певица Кеша об отношениях с мужчинами

Певица Кеша заявила, что держит целибат везде кроме Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она рассказала в интервью на YouTube.

"Наверняка это неправильно, но я скажу. Я держу целибат всегда, за исключением времени, которое я провожу в Италии. А почему бы и нет? Для женщины нормально испытывать удовольствие там, где хочется", - заявила певица.

Лукаш Готвальд, более известный как Dr. Luke, подал в суд на певицу Кешу в 2014 году, заявив, что она сфабриковала против него заявления об изнасиловании, чтобы расторгнуть контракт на запись.В том же году исполнительница подала в суд на продюсера, требуя аннулировать их контракт. Как утверждали ее адвокаты, Готвальд "сексуально, физически, словесно и эмоционально издевался над Кешей". Кеша прославилась благодаря хитам Tik Tok и We R Who We R, спродюсированным Dr. Luke.

"Только Бог знает, что произошло той ночью. Как я всегда говорила, я не могу пересказать все, что произошло. Я с нетерпением жду закрытия этой главы моей жизни и начала новой. Я желаю только мира всем вовлеченным сторонам", - написала Кеша в социальной сети.