Полина Гагарина сообщила о болезни

Российская певица Полина Гагарина сообщила поклонникам о своей болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, запись появилась в Instagram знаменитости.

Еще недавно исполнительница хита "Спектакль окончен" выступала с концертами в Турции, однако сейчас вынуждена соблюдать постельный режим. Артистка опубликовала снимки, где лежит в кровати в домашней одежде, без прически и макияжа. Из-за болезни у нее появилась возможность уделить время общению с подписчиками.

"Пока я заболела - могу поотвечать [на вопросы]! Спрашивайте", - написала Гагарина.

Певица отметила, что справляться с нагрузкой получается не всегда. Иногда обстоятельства заставляют ее остановиться и заняться здоровьем.

"Времени не хватает! Просто меня берут и укладывают в кровать, говорят: "А теперь мы лежим и болеем!" - призналась звезда.

Гагарина не сообщила, чем именно заболела. Но, по всей видимости, ничего серьезного, и вскоре она вновь вернется на сцену.