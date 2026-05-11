Ирина Шейк выложила архивное «беременное» фото

Супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram редкие фото из семейного архива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на одном из кадров Ирина Шейк была запечатлена будучи беременной. Супермодель стояла перед зеркалом в сером спортивном топе и черных легинсах. На другом снимке звезда подиумов позировала со своей дочерью Леей, которую родила от актера Брэдли Купера. Знаменитость показала фото по случаю Международного дня матери.

В марте 2017 года Ирина Шейк впервые стала мамой. Спустя два года она и Брэдли Купер расстались, но в суде договорились о совместной опеке над Леей и иногда даже появляются вместе на публике.