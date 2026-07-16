Названа причина смерти звезды «Парка Юрского периода» Сэма Нила

Причиной смерти новозеландского актера Сэма Нила, известного по ролям в серии фильмов "Парк Юрского периода", стала пневмония. Об этом пишет Entertainment Weekly со ссылкой на представителя артиста Филипа Гренца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гренц отметил, что Сэм не любил лишнего внимания и был закрытым человеком, поэтому церемония прощания с ним пройдет в кругу семьи на ферме в Новой Зеландии. Представитель Нила поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что за последний год артист сыграл в четырех проектах, которые будут выпущены в ближайшие месяцы.