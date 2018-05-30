Обнародованы даты выпускных экзаменов в Азербайджане

Второй тур выпускных экзаменов на базе общего среднего образования (9-й класс), а также на базе полного среднего образования (11-й класс) пройдут 21, 27 июня и 3 июля. Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

21 июня экзамены пройдут в Баку, Ширване, Нахчыванской АР, 27 июня - в Сумгайыте, на Абшероне, в Гяндже, Гейгеле, Самухе, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Шеки, Огузе, Габале, Лянкяране, Астаре, Билясуваре, Агсу, Зардабе, Шамахы, Кюрдамире, Агдаме, Евлахе, Барде, Тертере, Имишли, Саатлы, Сабирабаде, Хачмазе, Шабране, третьего июля - в Шамкире, Гедабее, Агстафе, Газахе, Товузе, Мингячевире, Балакене, Загатале, Гахе, Ярдымлы, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Гекчае, Агдаше, Уджаре, Исмаиллы, Гобустане, Агджабеди, Ходжавенде, Физули, Бейлагане, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гусаре, Губе, Сиязане, Хызы.

Десятого июля экзамены сдадут выпускники прошлых лет и в форме экстерната.

Экзамен для учащихся Военного лицея им. Гейдара Алиева и Военного лицея им. Дж.Нахчыванского пройдет 1 июня, для учащихся спецшкол Баку - интернатов, школ с обучением на английском языке, школы на острове Чилов, а также школ в исправительных учреждениях пройдет 3 июля.

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