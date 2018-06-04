К сведению учащихся, сдающих выпускные экзамены
4 июня 2018 11:19 356
21 июня для выпускников общеобразовательных учреждений Баку, Ширвана и Нахчыванской Автономной Республики будут проведены выпускные экзамены на базе общего и полного среднего образования (9 и 11классы).
Как сообщили АПА в ГЭЦ, учащиеся должны распечатать "пропускные листы", перейдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/, передает Day.Az.
Учебные заведения также могут распечатать здесь пропускные листы всех учащихся.
Учащиеся, у которых нет фотографии на удостоверении личности, могут на сайте ГЭЦ загрузить справку, выдаваемую учебным заведением для пропуска на выпускной экзамен.
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