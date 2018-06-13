В бакинских школах будут усилены меры безопастности - ПРИЧИНА

13 июня 2018 14:08

Завтра в связи с "последним звонком" бакинские школы будут находиться под наблюдением полиции.

Об этом сообщил АПА заместитель начальника Управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров, передает Day.Az.

Он отметил, что 14 июня в связи с "последним звонком" гарнизон Главного управления Полиции будет работать в усиленном режиме.

Все школы столицы будут находиться под контролем полиции, а число полицейских в местах расположения средних школ будет увеличено. Кроме того, не будет разрешено проведение мероприятий "последний звонок" за пределами школ.

С. Багиров сказал, что в столице в день "последнего звонка" меры безопасности будут приняты на самом высоком уровне, и будет полностью обеспечен общественный порядок.

Отметим, что в этом году 11 класс в Азербайджане закончат 83001 учащийся. 

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