В бакинских школах будут усилены меры безопастности - ПРИЧИНА
Завтра в связи с "последним звонком" бакинские школы будут находиться под наблюдением полиции.
Об этом сообщил АПА заместитель начальника Управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров, передает Day.Az.
Он отметил, что 14 июня в связи с "последним звонком" гарнизон Главного управления Полиции будет работать в усиленном режиме.
Все школы столицы будут находиться под контролем полиции, а число полицейских в местах расположения средних школ будет увеличено. Кроме того, не будет разрешено проведение мероприятий "последний звонок" за пределами школ.
С. Багиров сказал, что в столице в день "последнего звонка" меры безопасности будут приняты на самом высоком уровне, и будет полностью обеспечен общественный порядок.
Отметим, что в этом году 11 класс в Азербайджане закончат 83001 учащийся.
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