10 самых известных памятников в Азербайджане в память о Второй мировой войне - ФОТО

22 июня 1941 года войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали границу СССР и нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям. Советский народ, сплотившись все как один, встал на защиту своей родины. Сотни тысяч азербайджанцев отправились на фронт и внесли свой вклад в победу над фашизмом. В память о героях и событиях Второй мировой войны в Азербайджане названы улицы, разбиты парки, установлены многочисленные мемориальные комплексы. Day.Az со ссылкой на vestnik.az представляет десять самых известных памятников в Азербайджане, и сегодня напоминающих о событиях 1941-1945 годов.

1. Мемориальный комплекс "Братская могила"





Мемориальный комплекс "Братская могила" был создан после приобретения Азербайджаном независимости. Как известно, полтора миллиона советских солдат получили лечение и были подняты на ноги в госпиталях Азербайджана. На территории мемориального комплекса похоронены 1462 бойца, которые скончались в годы войны в госпиталях Баку. Среди похороненных есть представители различных национальностей. 9 мая у мемориала проводятся торжественные мероприятия, а также международные акции "Бессмертный полк".



2. Монумент памяти "1941-1945 годы"





Этот монумент находится недалеко от посольства России в Азербайджане и посвящен важной исторической дате. Азербайджан внес большой вклад в победу над фашизмом - на фронт отправилась 681 тысяча человек, из них большая часть погибла на полях сражений. За подвиги, совершенные во время войны, 128 уроженцев Азербайджана были удостоены звания Герой Советского Союза.



3. Памятник Рихарду Зорге





Легендарный советский разведчик Рихард Зорге был родом из Баку. Известно, что он первым получил достоверную информацию о подготовке немецкого вторжения и предупреждал Сталина о грядущей катастрофе, однако тот к ней не прислушался. В 1981 году в Баку был установлен памятник Зорге: он выполнен в виде продолговатой, выгнутой формы бронзовой доски, напоминающей радарную установку, в центре которой дано рельефное изображение средней части лица Зорге с прорезанными насквозь глазами. Его сосредоточенный и изучающий взгляд словно пронизывает человека. В этом обобщенно-условном образе скульптор Владимир Цигаль пытался создать символ советского разведчика.



4. Памятник Ази Асланову





У входа в Аллею шехидов установлен памятник советскому военачальнику, герою Великой Отечественной войны, командиру танковой дивизии Ази Асланову. 55-й отдельный танковый полк, которым он командовал, сыграл значительную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом. За проявленный героизм и мужество в этих боях Ази Асланов был удостоен звания Героя Советского Союза, а его полк стал гвардейским. В 1944 году он был назначен командиром 32-ой танковой бригады и получил звание генерал-майора танковых войск, участвовал в боях за освобождение Беларуси и Прибалтики. В январе 1945 года в боях на подступах к городу Митава Асланов героически погиб в жестоком сражении. Похоронили прославленного танкиста в Баку.

5. Памятник "Михайло"





Уроженец Азербайджана Мехти Гусейнзаде был советским лейтенантом, партизаном и разведчиком, прославившийся дерзкими операциями против немецко-итальянских захватчиков на территории Югославии и Италии. Он возглавлял диверсионно-разведывательную группу при штабе Народно-освободительной армии Югославии и стал известен под партизанским псевдонимом "Михайло". Азербайджанский разведчик погиб в Словении и получил посмертно звание Героя Советского Союза. В 1973 году в сквере по улице Бакиханова был установлен памятник Мехти Гусейнзаде. Выразительная фигура партизана в развевающемся плаще и с гранатой в правой руке высится на необработанной глыбе гранита.



6. Памятник Габибулле Гусейнову





Габибулла Гусейнов был командиром 67-й зенитно-артиллерийской дивизии (39-я армия, 3-й Белорусский фронт). Он участвовал в боях в Белорусской ССР и Восточной Пруссии, битве за Кавказ, освобождении Прибалтики. Действия дивизии и Гусейнова лично способствовали успешному выполнению боевых задач, поставленных перед армией. Прославленный полковник героически погиб в бою за 26 дней до окончания войны. Он был похоронен на офицерском кладбище в городе Мариямполе (Литва) и посмертно получил звание Героя Советского Союза. В Баку установлен памятник Габибулле Гусейнову, а также монументальный комплекс памяти соотечественников, погибших во время войны.



7. Памятник Гераю Асадову





Герой Советского Союза Герай Асадов был стрелком Харьковской стрелковой дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта. Он участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Правобережной Украины, Молдовы, особо отличился в битвах на территории Румынии. В последнем бою, исчерпав все возможности по уничтожению огневой точки противника, гвардии сержант Асадов своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота. Памятник гвардии сержанту Гераю Асадову установлен в его родном городе Бейлагане.



8. Мемориал в Гусаре





Комплекс памяти погибших во Второй мировой войне в городе Гусар открылся после реконструкции два года назад. В центре мемориала установлен памятник Махмуду Абилову, который проделал путь от рядового бойца до боевого генерала войны. Соединения, которыми командовал Абилов, неоднократно успешно решали боевые задания командования в оборонительных и наступательных операциях. Генерал-майор командовал 250-й стрелковой дивизией и прошёл славный путь от Демянска до самого Берлина, до реки Эльбы, где произошла встреча с союзниками по антигитлеровской коалиции - с англо-американскими войсками.



9. "Неизвестный солдат" в Лянкяране





Мемориал "Неизвестный солдат" установлен в городе Лянкяран. В годы войны многие жители южного региона страны отправились на фронт - одни из них погибли на поле боя, другие вернулись на родину и участвовали в восстановлении своего края. В свою очередь, в Лянкяране родился Герой Советского Союза Ази Асланов, который внес неоценимый вклад в победу над фашизмом.



10. Мемориал в Лагиче





Этот мемориал в память об участниках войны установлен в одном из сел Исмаиллинского района. На ней изображены мать и сын, ждущие главу семьи, который ушел на фронт. Жители Лагича все как один отозвались на трагедию в 1941 году, отправившись добровольцами на фронт. Этот мемориал еще раз показывает уважение Азербайджана к своей истории.

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