"Важные сектора услуг должны работать в воскресенье, объявив выходной в один из будничных дней".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана при обсуждении ежегодного отчета по 2018 году уполномоченного по правам человека (омбудсмана) заявил депутат Фазиль Мустафа.

По его словам, существуют важные для граждан сектора услуг, которые не работают по воскресеньям: "Эти структуры не работают в воскресенье и гражданин не может обратиться к ним в будние дни и решить свои важные вопросы, поскольку в эти дни он работает".