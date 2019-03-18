Загадочная красная нить вот уже несколько лет красуется на запястьях азербайджанцев. Казалось бы, что уже все должны знать значение этого "аксессуара", который по непонятным причинам набирает популярность в Баку. Но, что это - принадлежность к некоему тайному сообществу, подражание знаменитостям или религиозный обряд, гадают многие. попробуем разобраться.

Красная нить на левом запястье пришла из каббалы - средневековой иудейской традиции, для которой пропитано мистикой и оккультизмом. В ХХI веке это эзотерическое течение приобрело особую популярность. Красную нить на левом запястье носит певица Мадонна, Бритни Спирс, Барбара Стрейзанд и многие другие звезды как американского, так и российского шоу-бизнеса. Талисман стал популярен и среди обычных людей, но мало кто знает, что нить означает и как ее следует носить, передает Day.Az со ссылкой на "Кириллицу".

Что означает красная нить

Согласно каббалистической традиции негативная энергетика попадает в тело человека через левую руку и, повязав на запястье красную шерстяную нить можно защитить себя от сглазов и негативного влияния окружающих. Такой талисман следует обязательно купить, его должен повязать родной или любимый человек и завязывается нитка на семь узелков. Однако силу имеет не всякая оберег, а только тот, который прошел особую каббалистическую церемонию.

Моток красной шерстяной нити семь раз оборачивают вокруг, находящейся в Израиле гробницы одной из прародительниц евреев Рахиль. Далее каббалисты читают молитву "Ана бе-коах..." ("Мы молим: силой..."), написанную еще в 1 веке нашей эры. После этой процедуры нить снимается и нарезается по длине необходимой для запястья. Только такая нить в каббале считается правильной и заряженной на защиту.