Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) в воскресенье провел второй тур выпускных экзаменов для учащихся девятых классов средних общеобразовательных учреждений Гянджи, Лянкярана, Нафталана, Шеки, Сумгайыта, Абшеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гейгельского, Имишлинского, Кюрдемирского, Огузского, Габалинского Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шамахинского, Самухского, Тертерского, Хачмазского, Евлахского и Зардабского районов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az.

В целом на экзамене должны были принять участие 40 234 учащихся.

С целью проверки знаний и способностей учащихся, на экзамене ученикам были предоставлены 90 вопросов закрытого типа по трем предметам.

Для управления экзаменационным процессом, в ГЭЦ функционировал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь со зданиями, где проводились экзамены, и осуществлялось наблюдение за процессом экзамена. Во всех зданиях экзамен проводился в соответствии с инструкциями, были созданы необходимые условия для того, чтобы ученики продемонстрировали свой уровень знаний.

Обработка протоколов экзаменов и ответных карточек начнётся с десятого июня. Результаты будут объявлены в ближайшие дни.

Следует отметить, что была создана Апелляционная комиссия при Государственном экзаменационном центре для рассмотрения связанных с экзаменом заявлений учеников. Апелляционная комиссия будет действовать по адресу: Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание бывшего Бакинского Азиатского Университета). Ученики могут подать заявление в Апелляционную комиссию лично, представив оригинал и копию удостоверения личности, 10-12 июня, с 10:00 до 17:00.

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