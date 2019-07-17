Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к водителям, сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Отмечается, что в связи с проведением в Баку 21-27 июля Европейского юношеского олимпийского фестиваля будут приняты меры для обеспечения безопасности движения на улицах и проспектах столицы, которые будут действовать до 28 июля.

В период проведения фестиваля дорожная полиция будет работать в усиленном режиме и контролировать территории, на которых будут проходить соревнования.

С целью комфортного и безопасного проведения мероприятия на ряде автомобильных дорог нанесены желтые разделительные полосы и специальные знаки, и водители должны это учитывать.

Учитывая успешное применение выделенных желтой линией полос при движении автомобилей в ходе проходивших ранее спортивных мероприятий, дорожная полиция доводит до сведения, что водители должны создавать условия для безопасного движения участников фестиваля по выделенным полосам в направлении мест проведения соревнований.

Так, желтые полосы и специальные знаки нанесены на проспектах Зии Буниятова, Гара Гараева, Нефтяников, Ататюрка, Азадлыг, З.Алиевой, Тбилисском, Московском, улицах Р.Исмаилова, Г.Алескерова У.Гаджибекова и других. Они находятся под постоянным наблюдением камер.

Напомним, что за движение по выделенным полосам других автомобилей автовладельцы и водители могут быть привлечены к административной ответственности. Поэтому водителям не рекомендуется ездить по данным полосам.

Принимая во внимание важность мероприятия, водителям и автовладельцам рекомендуется для недопущения возникновения на дорогах пробок отдавать предпочтение общественному транспорту.

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