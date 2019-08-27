https://news.day.az/society/1150650.html Страшная авария с участием грузовика в Шамкире - ФОТО
Страшная авария с участием грузовика в Шамкире - ФОТО
В Шамкире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария зарегистрирована на территории села Кенулли.
Сообщается, что в результате столкновения легкового автомобиля марки Mercedes и грузовой машины "КамАЗ" пострадали несколько человек.
Отмечается, что после столкновения грузовик опрокинулся на "легковушку".
Выясняются обстоятельства происшествия.
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