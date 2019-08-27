В Шамкире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария зарегистрирована на территории села Кенулли.

Сообщается, что в результате столкновения легкового автомобиля марки Mercedes и грузовой машины "КамАЗ" пострадали несколько человек.

Отмечается, что после столкновения грузовик опрокинулся на "легковушку".

Выясняются обстоятельства происшествия.

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